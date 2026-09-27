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MLB: Yankees entre dos verdugos para enfrentar a Red Sox

El equipo de Nueva York solo necesita un lanzador para estar preparado y enfrentar en Ronda de Comodines a Medias Rojas de Boston

Por

Jeferson Palacin
Domingo, 27 de septiembre de 2026 a las 12:51 pm
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MLB: Yankees entre dos verdugos para enfrentar a Red Sox
Max Fried - Yankees de Nueva York - AP Photo/Corey Sipkin

Yankees de Nueva York es de los equipos protagonistas de la temporada 2026 de Grandes Ligas. Logró la clasificación a pesar de no contar con Aaron Judge en parte del año. En postemporada, solo necesita seleccionar a uno de los dos 'killers' que tiene para enfrentar a Red Sox.

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Aaron Boone, manager de Yankees aún no ha decidido que lanzador va a usar para el Juego 1 de la Serie de Comodines contra Boston. Por los momentos hay dudas que se disiparán hoy en horas de la tarde; está entre: Cam Schlittler y Max Fried, ambos son letales contra su rival.

Ambos lanzadores son los 'Bombarderos del Bronx' cada vez que enfrentan la ofensiva de Boston. Durante la temporada 2026, Schlittler y Fried no superan el 0.80 de ERA en 24.1 y 11.2 entradas respectivamente. Esta es una de las principales razones para la duda del Juego 1.

Lo que sí está claro es que ambos serán 1-2 para jugar contra su máximo archirrival en Las Mayores. El equipo de Nueva York va con sus dos lanzadores más importantes a los juegos claves de postemporada; la idea es asegurarse la clasificación usando solo a estos dos pitchers.

 Cam Schlittler y Max Fried las armas más letales de Yankees de Nueva York

Cam Schlittler y Max Fried son dos de los lanzadores más importantes de Yankees de Nueva York. Ambos son as de rotación en cualquier equipo de Grandes Ligas, pero en la gran manzana, les toca compartir vestuario; eso sí, su rival es bien conocido por ambos.

Números de Schlittler contra Red Sox de por vida:

- 4 juegos, 4 aperturas, 2-1, 0.74 ERA, 24.1 entradas, 15 hits, 2 carreras limpias, 2 jonrones, 9 boletos, 27 ponches, 0.98 WHIP

Números de Fried contra Red Sox de por vida:

- 7 juegos, 7 aperturas, 4-1, 1,93 ERA, 42.0 entradas, 34 hits, 9 carreras limpias, 4 jonrones, 13 boletos, 53 ponches, 1.11 WHIP

Con esos números está claro que no solo dominan la ofensiva de Red Sox; pero también permiten el mínimo daño a unos bateadores que si no se encienden en postemporada la van a pasar realmente muy mal. Boston tiene un reto importante en este inicio de playoffs 2026.

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