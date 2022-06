MLB: Javier Báez cerca de Carlos Guillén en récord para los Tigres de Detroit (+Video)

Harold Capote Fernández

Un episodio especial en la historia de los Tigres de Detroit ha transcurrido en la jornada del viernes en las Grandes Ligas, momento que además enaltece los nombres de Carlos Guillén y Dick McAuliffe, el primero cerca de ser alcanzado y el segundo igualado por Javier Báez.

Y es que el boricua, en la partida contra los D-backs de Arizona, se fue para la calle por tercer encuentro al hilo, con lo que queda a un juego de igualar la hazaña para campocortos bengalíes en poder del venezolano, quien la botó en cuatro partidas seguidas en 2007.

Además, Báez, alcanzó a McAuliffe, como el otro judador de la posición número 6 en sonar cuadrangulares en trío de partidos seguidos.

Firmado como la contratación estelar para este 2022, el de la Isla del Encanto ha tenido un año complicado, que esperan comience un despertar de su ofensiva con el grand slam despachado estada noche, su tablazo recorrió 459 pies contra el lanzador Merril Kelly.

Javier Báez is third SS in Tiger history to homer in three consecutive games, joining Carlos Guillen (4 straight in 2007) and Dick McAuliffe (1966). The Báez grand slam traveled 459 feet, longest by a Tiger since Jeimer Candelario's 467-ft drive on 7/15/19.