Ronald Acuña Jr. dio otro paso hacia su regreso.

Frederlin Castro | @fr3djcd

Ronald Acuña Jr. continuó su período de rehabilitación en Gwinnett, mientras que uno de los primeros prospectos de lanzamiento de los Braves de esta temporada estaba en acción.

La estrella de los Bravos de Atlanta se encuentra en Triple A con los Stripers de Gwinnett para realizar un trabajo de rehabilitación después de sufrir un desgarro del ligamento cruzado anterior a la pausa del All-Star de la temporada pasada. Acuña, que se espera que regrese a los Bravos a principios de mayo, bateó un doble en el partido del martes. Y el miércoles, volvió a aportar el carisma que el beisbol echó mucho de menos en su ausencia.

La estrella venezolana de los Bravos de Atlanta, Ronald Acuña Jr., en su segundo juego de rehabilitación tuvo cuatro apariciones en el plato como bateador designado. Tomó un boleto, robó una base, y una extra en un error, luego anotó la única carrera de Gwinnett del juego.

.@ronaldacunajr24 thought he got walked, then actually got walked, then bat flipped said walk lolol



(🎥: @GoStripers) pic.twitter.com/uGSAEOeM9b