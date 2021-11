E-Rod entre los venezolanos con mejor contrato en Grandes Ligas

Frederlin Castro

@fr3djcd

Los Tigres de Detroit llegaron el lunes 15 de noviembre en horas de la mañana a un acuerdo con el lanzador venezolano Eduardo Rodríguez, en un contrato de cinco años que le pagará al menos 77 millones de dólares, con la posibilidad de optar por salirse después de dos temporadas.

También recibió una protección de no-trade y podrá ganar 3 millones de dólares adicionales en incentivos.

El acuerdo, que está pendiente de los exámenes médicos, fue reportado por el periodista de el portal The Athletic, Jon Heyman.

Este contrato lo deja entre los mejores 10 venezolanos con más dinero en las Mayores.

A continuación, repasamos los mayores contratos para un criollo:

On this day in 2014, two-time defending AL MVP Miguel Cabrera signed an eight-year contract extension with the Tigers. Including the two years remaining on his present contract, the deal is worth $292 million, making it the biggest in major league history at the time