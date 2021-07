¿Cambio de nombre de los Indios hace inevitable que los Bravos también lo hagan?

beisbol grandes ligas

¿Recuerdas aquella Serie Mundial de 1995? ¿El jonrón de David Justice? ¿La presencia inquebrantable de Tom Glavine en el montículo? ¿El momento más brillante de los Bravos cuando Marquis Grissom hizo el último out, superando a los Guardianes de Cleveland?

De acuerdo, ajusten un poco el horizonte de su memoria. Algunos recordarán que el equipo de Cleveland tenía otro apodo en ese momento, aunque no importa. La gloria del momento, el significado eterno del primer campeonato profesional de Atlanta en cualquiera de los tres grandes deportes, permanece inalterado.

El viernes, la franquicia de Cleveland cumplió su promesa de abandonar el otro nombre que llevó a Atlanta en aquel entonces: "Indios". El anuncio se completó con un vídeo narrado por Tom Hanks.

Al comienzo de las Serie Mundial de 1995 entre los Bravos y los Indios, un puñado de manifestantes se reunió en el exterior del estadio del condado de Atlanta-Fulton, para denunciar la apropiación de nombres e imágenes de nativos americanos para la diversión de las masas. Lo llamaron la Serie Mundial del Racismo. Los aficionados pasaron junto a ellos sin apenas darse cuenta. Los partidos continuaron. Siempre lo hacen.

Aquí estamos, 26 años después, y uno de los dos equipos a los que se dirigían las protestas ha acabado por retirar el apodo. Es cierto que el nombre con el que Cleveland lo ha sustituido -Guardianes- parece un matrimonio a medias entre el béisbol y Marvel Comics.

En cuanto a los Bravos, parecen estar sólo un poco más cerca de ganar otra Serie Mundial que de un cambio de nombre. El año pasado, el consejo tribal de los Bravos emitió una declaración desafiante dirigida a los abonados: "Siempre seremos los Bravos de Atlanta".

Pero, a todos los que guardan la memoria del jefe Noc-A-Homa, les llegará el día. No siempre serán los Bravos de Atlanta.

A medida que un equipo tras otro se somete a la idea muy racional de que los apodos de los equipos no tienen por qué ser ni siquiera microscópicamente controvertidos, una cierta inevitabilidad gana velocidad. Las fichas de dominó caen.

Al igual que ha ocurrido con el equipo de fútbol americano de Washington y los Guardianes de Cleveland, el cambio llegará a los Seminoles de Tallahassee, los Blackhawks de Chicago, los Chiefs de Kansas City y los Bravos de Atlanta.

Cuando Larry Dolan compró el equipo de béisbol de Cleveland a finales de 1999, no sólo no tuvo problemas con el apodo de los Indios, sino que Dolan dijo que no le molestaba la imagen caricaturesca del Jefe Wahoo que acompañaba al nombre. Pero el glaciar del cambio en este tema acabó por alcanzarle. Primero se fue el Jefe y, en 2022, también lo harán los indios. Y ese glaciar sigue avanzando.

Intenta tener en cuenta que es el juego, no el nombre. Los jugadores, la competición y el dramatismo del momento definen nuestros recuerdos deportivos más preciados, no el seudónimo que utiliza el equipo para crearlos.

Si hay que fijarse en un símbolo, hay que fijarse en la "A" de la gorra, la representación de la ciudad que se une detrás de su equipo de béisbol. Todo lo demás es un logotipo corporativo.

Hace más de un cuarto de siglo, cuando los Bravos y los Indios jugaban con una leve resistencia, era imposible prever que siquiera uno de esos equipos cambiara un nombre que estaba vigente desde principios del siglo XX.

Entonces, dentro de 26 años, ¿el equipo de béisbol de Atlanta seguirá llamándose Bravos?

Fuente: The Atlanta Journal Constitution