FOTO: Comparan la defensa de Rafael Marchán con la de Henry Blanco

Juan Salvador Muñoz | @juansa11baloncesto

Venezuela se vistió de gala en Miami con el debut de Rafael Marchán como el criollo 428 en las Grandes Ligas, este lunes 14 de septiembre, con Filis de Filadelfia como receptor titular, noveno bate y dar un hit al jardín central, frente a Marlins, en su primer turno al bate.

El scout que lo descubrió, Rafael Álvarez (expelotero), entabló un contacto telefónico para hablar de las habilidades del catcher nativo de San Cristóbal, estado Táchira, a través del programa Se Habla Deporte.

"Es un joven de 21 años, considerado el prospecto número siete de la organización. Posee el talento suficiente para llevar los juegos, tiene una gran manera de dirigir desde la receptoría", comunicó Álvarez.

Referente a su destreza ofensiva, el scout de peloteros de Filis precisó que el andino "es un tremendo bateador y ligará para promedio, lo suficiente para jugar todos los días y a medida que vaya madurando como pelotero, traerá jonrones al plato. Proyecto que va dar fácil entre 12 y 15 cuadrangulares por temporada".

Con respecto a su defensa, Marchán "se le compara defensivamente con Henry Blanco. Tiene ese capacidad, en los entrenamientos el mánager Joe Girardi quedó asombrado por su manera de llevar el juego y tiene un buen brazo".

Finalmente, Álvarez recordó que en sus tiempos como juvenil, Marchán participó con la Selección Mundial de Venezuela, defendiendo el campocorto. Aún en la Liga Venezolana de Beisbol el pelotero tachirenese no posee equipo.

VEA EL VIDEO DE SU PRIMER HIT EN MLB:

First big league at-bat, first career hit for #Phillies No. 8 prospect Rafael Marchan. pic.twitter.com/r5NuA6pBq0