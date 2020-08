VÍDEOS: Altuve resurge la altura de Denver, con dos hits y doble

PABLO ALEJANDRO RONDÓN| @PablinhoAle3110

CARACAS. El bate de José Altuve cada vez se encuentra con la versión tradicional del toletero, al aprovechar los dos últimos juegos en la altura de Denver para encenderse. Este jueves por segunda vez seguida duplicó y esta vez con doblete e impulsada en el triunfo de Astros de Houston 10-8 sobre Rockies de Colorado.

“Astroboy” pegó el biangular en el segundo capítulo, en el final de un rally de cinco carreras, al que le puso la cereza del pastel con la conexión, que llevó al plato a Martín Maldonado. Fue el tercero de la zafra y el 302 de por vida para el nativo del estado Carabobo, quien igualó a Carlos González en el puesto 13 de los venezolanos con más biangulares.

Cabe acotar que todo ese daño lo recibió el abridor criollo Germán Márquez, quien fue castigado en las jornadas con diez carreras permitidas en cinco entradas. Cayó derrotado por cuatro vez en la campaña y cerró con efectividad de 4.38.

Altuve, quien bateó cinco veces, dejó su promedio en .190 y en agosto ya superó los .200, con .205 específicamente.

Otro que destacó es el antesalista de raíces venezolanas Abraham Toro, el cual remolcó tres anotaciones con un cuadrangular, que le pegó al serpentinero guayanés.

