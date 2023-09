LIDOM: Danny Santana, nuevo fichaje de los Tigres del Licey, habla sobre sus expectativas para la temporada (+Video)

El pasado 25 de septiembre, los Tigres del Licey dieron inicio formalmente a sus entrenamientos de cara a la venidera temporada 2023/24 de la Liga de Beisbol Profesional de la República Dominicana. Los actuales defensores del título, están en busca de coronarse bicampeones y representar al país en la próxima Serie del Caribe, la cual se jugará por primera vez en la historia en un estadio de Grandes Ligas, será en el loan Depot Park, casa de los Marlins de Miami.

La prensa del propio conjunto del Licey se encuentra realizando una cobertura completa de los días de preparación para la zafra que inicia el 19 de octubre. Este viernes, el nuevo fichaje Danny Santana fue el pelotero escogido para salir en las cámaras y otorgar algunas palabras para el público liceyano.

"Me siento bien, gracias a Dios; saludable", dijo Santana. "Diría que podrían utilizarme un poquito más en el outfield que en el infield, ya que los últimos años he jugado más en el outfield que en el cuadro, pero, no importa, donde ellos necesiten yo estaré disponible".

El oriundo de Monte Plata, República Dominicana, viene de jugar con los Toros del Este el año pasado, donde no le fue muy bien ofensivamente; apenas bateó para .198 con 1 jonrón y 4 impulsadas. No obstante, el beisbolista de 30 años está puesto para recuperar ese nivel estelar que mostró en el año 2019 vistiendo el uniforme de los Rangers de Texas de la MLB; cuando acumuló promedios de .283/.324/.534 y acumuló 28 bambinazos, 25 bases robadas, 81 producidas y la misma cantidad de anotadas.