NBA: Scottie Pippen sigue con su campaña contra Michael Jordan y su documental "The Last Dance"

El documental de "The Last Dance", donde Michael Jordan contó cómo fue su paso por la franquicia de Chicago Bulls y haciendo énfasis en la última temporada 1997-98 de la NBA, fue aclamado por la crítica y los seguidores de "Air Jordan" pudieron tener una mirada más profunda de lo que fue el sexto título de Bulls.

Sin embargo, varios de los miembros de ese conjunto de Bulls en la década de 1990 se mostraron inconformes con lo mostrado y dicho por el "GOAT" en el material audiovisual. Scottie Pippen, Horace Grant y Luc Longley no estuvieron felices con el documental y, ahora, buscarán de mostrar la realidad que ellos vivieron bajo la sombra de Jordan.

¿Desmentir a Jordan?

Los tres ex jugadores empezarán un "No Bull Tour" donde hablarán sobre la historia vista de "The Last Dance". Además, contarán sus experiencias de jugar en la franquicia de Illinois durante los años más exitosos del equipo, cuando levantaron seis títulos de la NBA y se consagraron como el mejor conjunto de la liga estadounidense de la historia.

Pippen, quien fue el escudero de Jordan durante su tiempo juntos en Chicago, fue el primero en quejarse públicamente sobre lo visto en el documental, tras asegurar que solo se trataba de "Air Jordan" enalteciéndose a sí mismo y de que los fanáticos pudieran enaltecerlo y glorificarlo como la figura absoluta de Bulls, minimizando el aporte de sus compañeros.

Ante los comentarios de Pippen, "MJ23" prefirió mantenerse al margen y posiblemente haga lo mismo con esta situación, pero el comienzo de este tour podría marcar un antes y un después en las relaciones de los ex compañeros de la franquicia de Chicago.