NBA: ¿No es justo? Mira lo que dice este jugador de Denver Nuggets sobre el All-Star Game

Los Denver Nuggets es uno de los equipos más talentosos de toda la liga, cuentan con una plantilla muy buena en la que todos podrían tener la oportunidad de pertenecer al All Star Game. Sin embargo, no es así y esta situación ha generado curiosidad al jugador, Aaron Gordon, quien en sus últimas declaraciones al respecto del tema deja mucho qué pensar sobre la forma en cómo eligen a un jugador para ser un All Star.

"No sé por qué es así. No estoy del todo seguro. Eso es un misterio para mí. No tiene sentido alguno". Esta declaración refleja la sorpresa y confusión de Gordon ante la situación actual del equipo de Denver.

La perplejidad de Gordon sobre la situación de Denver puede generar interés y debate en la comunidad deportiva y entre los seguidores del baloncesto. Su declaración ofrece una visión interna sobre la percepción de los jugadores respecto a la composición del equipo y puede ser un punto de partida para discusiones más amplias sobre el rendimiento y la dinámica del equipo.

No cabe duda que Nikola Jokic es el mejor jugador de este equipo, pero hay otras figuras como Jamal Murray que también podría formar parte de esta camada de jugadores, aunque, no lo ha logrado y para este 2024 tampoco lo será. Debemos tomar en cuenta que el jugador canadiense es uno de los mejores jugadores de la liga y también uno de los mejores de su equipo.

Dicha situación genera intriga y es posible que los Nuggets cuenten con más jugadores all star en el futuro, por ahora, Jokic es el único de esta franquicia y aún así son considerados como una de las mejores organizaciones de baloncesto en la actualidad, siendo los actuales campeones de la liga y con miras a sumar un nuevo campeonato.