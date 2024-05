Jugador All Star arremetió contra votantes de los premios en la NBA: "Son unos vagos"

Hay pocos personajes más polémicos en el mundo del baloncesto norteamericano que Gilbert Arenas. Ya retirado, el ex base de Washington Wizards se ha vuelto noticia, cada vez más seguido, por sus controversiales afirmaciones, como que los europeos no defiende o que Manu Ginóbili no fue un gran jugador.

Ahora, Arenas se enfrascó en unas fuertes declaraciones dirigidas a los votantes de los premios de la NBA. Sobre todo a los que eligieron al Quinteto Defensivo del Año. Arremetió contra ellos y los llamó "vagos", pues se concentraron en los números y no escogieron a exponentes perimetrales. Todos los cinco seleccionados en el quinteto fueron pívots o en su defecto, ala-pívots.

"El trabajo más fácil en defensa es sentarse allí y simplemente esperar a que el guardia llegue para bloquear el tiro. El hecho de que tengan cinco hombres grandes como todo el primer equipo, ahora ustedes son vagos", dijo en su Podcast, Gilbert Arenas Show.

Gilbert Arenas defendió a los defensores perimetrales

Victor Wembanyama, Rudy Gobert, Bam Adebayo, Anthony Davis y Herb Jones integraron el Quinteto Defensivo del Año. En el Segundo Equipo, sí hubo armadores como Jalen Suggs, Alex Caruso y Jrue Holiday, quienes fueron parte del primer conjunto en la campaña 2022-23.

"Cuando revisas a los mejores jugadores de la NBA tienes a Nikola Jokic, Joel Embiid y Giannis Antetokounpo. Después de ellos vienen todos los pilotos. Eso significa que alguien tiene que defender a Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, Jayson Tatum, Devin Booker, LeBron James, Stephen Curry. Piensen en aquellos que tienen que defenderlos toda la temporada. No importa si estás en el Este o en Oeste, juegas ante ellos unas cuantas veces", añadió.