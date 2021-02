USA Basketball llamó a Isaiah Thomas, quien espera que la NBA haga lo próximo

NBA

Miércoles 17| 4:57 pm





Hubo un día en la primavera pasada cuando Isaiah Thomas notó que podía levantar la pierna sin ningún dolor. Eso no había sucedido en años.

Este fin de semana, planea mostrarle a la NBA lo que eso significa para su juego.

A más de un año de su última aparición en la NBA, y nueve meses después de la cirugía que, según él, arregló una afección hueso con hueso en la cadera derecha, Thomas tiene juegos que jugar. El dos veces All-Star se está alineando con USA Basketball para un par de juegos de clasificación para la FIBA AmeriCup en San Juan, Puerto Rico, y Thomas espera que los equipos de la NBA lo estén mirando.

"Mi objetivo final es jugar en la NBA lo antes posible", dijo Thomas, de 32 años, a The Associated Press. “Esto me permite competir contra otros profesionales, representar a mi país al mismo tiempo, lo cual es un honor y un privilegio, y finalmente mostrar a los equipos de la NBA que estoy de vuelta en mí mismo y que estoy 100% saludable. Por eso elegí venir aquí. Cuando el equipo de EE.UU. me lo trajo, fue una obviedad ".

Los juegos técnicamente no significan mucho para Estados Unidos; los estadounidenses ya se han clasificado para el torneo AmeriCup que tendrá lugar en septiembre de 2022. Pero para Thomas, los enfrentamientos contra Bahamas el viernes y México el sábado significan mucho.

“Mi habilidad no llegó a ninguna parte”, dijo Thomas. “La pregunta más importante era si estoy 100% sano. Ahora lo soy, así que, ¿por qué no mostrarlo en un escenario con 'USA' en el pecho? "

Thomas es parte de una lista estadounidense cargada de veteranos de la NBA para estos dos juegos de clasificación. Joe Johnson está en el equipo, al igual que Brandon Bass, y hay cinco jugadores más además de Thomas con cierto grado de experiencia dentro de la liga.

Por lo general, las listas de EE. UU. Para estos juegos de clasificación están compuestas casi en su totalidad por jugadores de la G League, nombres que no son exactamente del tipo familiar. Los nombres de la NBA agregan toneladas de intriga, al igual que el regreso de Thomas a la acción del juego.

"Isaiah, tiene un espíritu sobre él, un amor por el juego que he visto no solo en las conversaciones que tuve con él antes de que llegáramos, sino incluso desde que hemos estado practicando", dijo Joe Prunty, quien liderar el cuerpo técnico de Estados Unidos en estos dos juegos. "Se ve bien".

Johnson, el jugador de 39 años que anotó 20,405 puntos en sus 17 temporadas en la NBA, ofreció aún más elogios después de ver a Thomas en las prácticas esta semana.

"Se ve muy bien", dijo Johnson. “Una cosa diré: en pick and rolls, creo que probablemente será imparable. Bigs, no sé qué harán. ¿Sales y te proteges? Él te rodeará y te dividirá. ¿Intentas atraparlo? Se detendrá para el puente. Tiene un gran arsenal. Ha sido divertido verlo jugar, hombre. Te diré eso."

Thomas jugó por última vez el 3 de febrero de 2020 para Washington. Fue transferido a Los Angeles Clippers tres días después, luego renunciado y no ha aparecido en un juego de la NBA desde entonces. La cirugía de cadera, se llama rejuvenecimiento, se realizó tres meses después, y Thomas dijo que la cadera se sintió mejor de inmediato.

Así que ahora está tramando otra forma de desafiar las probabilidades.

Fue el No. 60, y último, seleccionado en el draft de 2011. Las otras 73 selecciones finales, otorgadas, el draft solía incluir a más de 200 jugadores, se han combinado para anotar 6.644 puntos, mientras que el total de Thomas en la NBA es de 9.508. Escuchó muchas veces que con 5 pies y 9 pulgadas era demasiado bajo para la NBA; promedió 28.9 puntos para Boston en 2016-17, la mayor cantidad en la historia de la liga para alguien de su altura.

“Ya he probado quién soy”, dijo Thomas. “Todavía amo el juego. Solo necesito una oportunidad".

La temporada 2017 es cuando comenzaron cuatro años de dolor, tanto físico como personal. En la víspera del primer partido de playoffs de los Celtics, la hermana Chyna murió en un accidente automovilístico. Thomas siguió jugando, anotando 53 puntos en un juego de segunda ronda en lo que habría sido el cumpleaños número 23 de su hermana. Pero los problemas de la cadera ya habían comenzado, y Thomas fue cerrado más tarde esa postemporada.

Ese verano, fue cambiado a Cleveland por Kyrie Irving. Nada ha sido igual desde entonces; ha aparecido en solo 84 juegos, promediando 12.8 puntos.

Los equipos de la G League hablaron con él sobre jugar esta temporada; eso nunca fue una consideración seria para Thomas. Cuando USA Basketball llamó, aprovechó la oportunidad.

"Estoy tan bien ahora como lo he sido en cualquier momento en los últimos tres años", dijo Thomas. “Jugar para USA Basketball permitirá a los equipos ver la forma en que me muevo, la forma en que estoy jugando, que estoy de vuelta en mí mismo, de vuelta a ser el jugador que todos están acostumbrados a ver. Tengo la firme convicción de que después de que me vean este fin de semana, alguien va a apretar el gatillo y me dará esa oportunidad, y voy a estar más que preparado para ello". AP