Los nuevos Rockets responden con triunfo al "insulto" de Harden

Los nuevos Houston Rockets, sin ninguna estrella en su equipo, un día después de cerrarse el traspaso del escolta James Harden a los Brooklyn Nets, respondieron con la victoria por 105-109 ante los Spurs de San Antonio, después de dos derrotas consecutivas.



Harden, el pasado martes por la noche, después de la derrota que sufrieron los Rockets (100-117) ante Los Angeles Lakers, declaró que no quería seguir más en un equipo que "no podía ganar" a pesar que él lo había dado todo.



La declaraciones de Harden molestaron a sus excompañeros, quienes a través del pívot DeMarcus Cousins dijeron que el único que no había sido profesional desde el inicio de temporada y no se esforzaba era él.



De inmediato el equipo aceleró su traspaso y en 24 horas fue enviado a los Nets a cambió de ocho selecciones de primera ronda, y la llegada del base australiano Dante Exum (vía Cleveland Cavaliers), el escolta Victor Oladipo (vía Indiana Pacers) y el alero letón Rodions Kurucs (Nets).



Ninguno de los tres jugadores se ha podido incorporar a los Rockets porque antes deben superar los correspondientes exámenes médicos.



Pero el equipo de Houston, aunque tampoco pudo tener al base estrella John Wall y al escolta Eric Gordon, recibieron de nuevo la ayuda del joven pívot Christian Wood que aportó un doble-doble de 27 tantos y 15 rebotes como su nuevo líder.



Wall se perdió el partido por un dolor en la rodilla izquierda, mientras que Gordon estaba corriendo y lanzando triples antes del encuentro, pero fue descartado debido a la tensión que tenía en la pierna izquierda.



El escolta Sterling Brown, quien ocupó el lugar de Harden en la alineación titular, hizo mucho mejor trabajo que lo aportado por el exjugador de los Rockets esta temporada, y sumó 23 puntos, siete rebotes y tres asistencias en 36 minutos.



Mientras que el ala-pívot novato Jae'Sean Tate también destacó con su mejor labor como profesional al conseguir un doble-doble de 13 puntos, 10 rebotes y dos tapones, siendo otro factor sorpresa ganador de los Rockets (4-6), que lograron su primera victoria fuera de su campo (1-3).



Siete jugadores de los Rockets anotaron al menos nueve puntos, con Mason Jones y K.J. Martin que lo consiguieron y establecieron sus mejores marcas como profesionales.



El partido fue el primero de los Rockets sin Harden desde el 2012, cuando Oklahoma City Thunder lo traspasaron por restricciones en el tope salarial que no le permitían tener juntos al alero Kevin Durant -su nuevo compañero con los Nets- y al base Russell Westbrook.



El alero de los Spurs, Keldon Johnson, acabó como líder del equipo al aportar 29 puntos -su mejor marca profesional-, capturó seis rebotes, dio dos asistencias, recuperó un balón y puso un tapón.



Johnson ha anotado 25 puntos dos veces esta temporada, que es la cuarta mayor cantidad en los primeros 30 partidos de su carrera en la historia de los Spurs. David Robinson lidera la lista con 12.



El escolta Lonnie Walker IV agregó 16 tantos mientras empataba una marca personal con cuatro triples, siendo otro de los jóvenes valores de los Spurs que destacaron pero no pudieron evitar la derrota, la primera de su equipo en San Antonio.



El escolta-alero DeMar DeRozan, que volvió con el equipo tras haberse perdido varios partidos por "asuntos personales", no tuvo su mejor inspiración encestadora y acabó con 13 tantos, 7 asistencias y seis rebotes.



Mientras que el base Dejounte Murray, que dio la primera ventaja a los Spurs 49-48, con 10:18 minutos por jugarse del tercer periodo, aportó 10 puntos, ocho rebotes y siete asistencias.



Houston organizó una racha de 2-15 para liderar 101-105 con 1:46 minuto por jugarse y el ala-pívot P.J.Tucker, con dos tiros de personal sentenció la victoria de los Rockets.



Los equipos se enfrentarán nuevamente el sábado en el AT&T Center en la final de una serie de dos partidos en San Antonio. / EFE