Mira el brutal ataque que recibe Arnold Schwarzenegger y esta fue su reacción (+Video)

El actor Arnold Schwarzenegger que participaba en un evento deportivo en Sudáfrica sufrió un brutal ataque por la espalda, mientras que el ex gobernador de California (Estados Unidos) saludaba al público que asistió. El hecho ocurrió en el Centro de convenciones de Sandton, Johannesburgo, Sudáfrica.

En el video que se hizo viral en las redes sociales uno de los asistentes se acercó por detrás y le propinó una tremenda patada voladora. Cuando el sujeto cae al piso los integrantes de seguridad del intérprete de "Terminator" neutralizaron al atacante en el suelo.

Tras el suceso, Schwarzenegger aseguró a sus fanáticos que "no había nada de qué preocuparse" después de que él vio el video del hombre pateándolo por detrás, explicó que pensó había recibido un simple empujón de la multitud y que no se dio cuenta de que lo habían pateado. "Me alegra que el idiota no interrumpiera mi Snapchat", dijo.

Los organizadores agregaron que los agentes de seguridad entregaron al hombre a la policía, pero Schwarzenegger no quiso presentar cargos. "Él ve esto como un incidente desafortunado cometido por un fan travieso", reseñaron medios internacionales sobre el hecho.

Hay que señalar que el hecho sucedió el 18 de mayo de 2019. Ese mismo día Schwarzenegger publicó un video en la red social X (antes Twitter) de sí mismo saludando a los fanáticos en Sandton.