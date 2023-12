Esta mítica banda de rock comenzará a dar conciertos usando avatares digitales

Después de su gira de despedida, The End of the Road, que terminó el sábado por la noche en el Madison Square Garden de Nueva York, Kiss aprovechó para presentar a sus nuevos avatares digitales de una forma bastante peculiar.

Al terminar el espectáculo, los fundadores de la banda, Paul Stanley y Gene Simmons, así como el guitarrista Tommy Thayer y el baterista Eric Singer, se retiraron lentamente del escenario, dando paso a sus respectivos avatares digitales, que interpretaron el tema God Gave Rock and Roll to You.

Con esta presentación, que necesitó de tecnología de punta para poder llevarse a cabo con éxito, la banda le dio la bienvenida a una nueva etapa en su muy exitosa carrera artística de más de 50 años sobre los escenarios. Con estos avatares dejaron claro que la agrupación tendrá una especie de inmortalidad digital.

Los avatares en cuestión fueron creados por Industrial Light & Magic, con la colaboración de Pophouse Entertainment Group. Estas empresas también fueron las encargadas de dar vida a los avatares digitales de la banda ABBA, que se presentaron en concierto en Londres, resultando todo un éxito.