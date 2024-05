Compró una casa en Estados Unidos y no se imaginó lo que tenía dentro

Una mujer en Carolina del Norte, Estados Unidos, recientemente se mudó a una nueva casa y se encontró con una sorpresa inesperada. Al explorar los rincones de su vivienda, descubrió una puerta secreta que parecía ser parte de una alacena. La mujer se llevó una gran sorpresa al percatarse de que aquella puerta conducía a un lugar completamente diferente.

La compradora compartió su hallazgo en TikTok, donde mostró el pequeño detalle que la dejó perpleja. La puerta blanca de madera no llevaba a una habitación convencional, sino a una parte elevada de la casa sin piso. La habitación era peligrosa porque no tenía piso y, de no tener cuidado, podría caer directamente desde el techo.

La reacción de los usuarios en TikTok

Al colgar el video de su hallazgo en TikTok, muchos fueron los comentarios de los usuarios de esa red social. La mayoría de los internautas dijeron conocer estos compartimentos de las casas.

Los usuarios también pidieron a la chica que tuviera cuidado en sus pasos, porque estos lugares suelen ser peligrosos. Muchos otros sostuvieron que habían experimentado situaciones similares en el pasado. Sigue siendo un misterio el uso de tal habitación.