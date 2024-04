Daniil Medvédev explota su furia contra histórico juez de línea (+Video)

La jornada de este jueves de los octavos de final del Másters de Montecarlo estuvo marcada por la sorpresiva victoria de Karen Jachánov sobre Daniil Medvédev (6-3 y 7-5) y la forma en la que este último le recriminó al juez de línea, Carlos Bernardes, varias de las jugadas acontecidas en ese y en el anterior partido.

Su molestia se hizo notoria luego de que le fuera cobrada una doble falta en su contra y lanzara la raqueta de forma agresiva hacia las vallas de contención.

El acontecimiento no quedó allí, sino que en el descanso, un Medvedev visiblemente disgustado comenzó a increpar tanto a Bernardes como al supervisor de la ATP, Cedric Mourier.

“Cedric, Cedric. Ve a buscar la marca. Ya no saben cómo arbitrar. La marca está fuera. ¿Quién tomará medidas? ¿Quién tomará medidas?. ¿Acción? Ayer la pelota quedó fuera. ¿Quién tomará medidas? Esta pelota está ahí afuera. ¿Quién asumirá la responsabilidad? No es mi responsabilidad arbitrar los partidos. Es este tipo con gafas, que no necesita gafas porque no ve nada, no debería ser árbitro”, dijo el exnúmero uno del mundo en medio de su impotencia.

“Estoy frente a él. Es una pelota lenta. Son 15-30. Es un mal árbitro. Debería estar fuera del círculo de árbitros. Es arcilla. No es pista dura, está fuera. ¿Quién asumirá la responsabilidad? Responde esto, la cámara está mirando. ¿Quién asumirá la responsabilidad? Eres el supervisor. Entiendo. ¿Pero quién asumirá la responsabilidad tras el partido? Porque la pelota está fuera. Puedes comprobarlo. Entonces, ¿quién asumirá la responsabilidad de esto? Acabo de perder el juego por esto”, continuó el ruso.

Tras lo sucedido, el actual número 4 del ranking ATP recibió un punto de penalización en el partido.