Nuevas restricciones del Seguro Social: ¿Quiénes quedan fuera de la jubilación?

La Administración del Seguro Social (SSA) ha tomado la decisión de prohibir la jubilación a aquellas personas que no hayan acumulado los 40 créditos necesarios, a pesar de haber alcanzado la edad requerida. Esta medida afecta a un número considerable de estadounidenses que no han cumplido con los requisitos de aportes o han trabajado de manera no registrada a lo largo de su vida laboral. A continuación, se explican los detalles sobre el sistema de créditos y las implicaciones de esta nueva normativa.

¿Cómo funciona el sistema de créditos para la jubilación?

Para poder acceder a los beneficios del Seguro Social, es fundamental haber acumulado al menos 40 créditos. Estos créditos se obtienen a través del trabajo y las contribuciones fiscales al organismo previsional.

Desde 1978, los trabajadores pueden obtener hasta 4 créditos por año, dependiendo de los ingresos generados. En 2025, se requerirá ganar USD 1,810 para obtener un crédito, lo que significa que se necesitarán USD 7,240 para alcanzar el máximo de 4 créditos anuales. Aunque es posible acumular más de 40 créditos, esto no incrementa el monto de la pensión, ya que el cálculo se basa en el promedio de salarios percibidos durante la vida laboral.

Consecuencias de no cumplir con los créditos requeridos

La falta de los 40 créditos necesarios trae consigo serias repercusiones para quienes no cumplan con este requisito. A continuación, se detallan las principales consecuencias:

• No acceso a la jubilación: Aquellos que no hayan alcanzado los 40 créditos no podrán obtener beneficios de jubilación.

• Ineligibilidad para otros beneficios: Sin los créditos requeridos, también se pierde el acceso a otros beneficios del Seguro Social, como los relacionados con discapacidad o los beneficios para sobrevivientes.

• Sin excepciones: El sistema es estricto en su aplicación y no hace distinciones por edad; por lo tanto, no habrá excepciones si no se cumplen los 40 créditos.

Edad de jubilación: ¿Cuándo comenzar a recibir beneficios?

El Seguro Social permite que los individuos comiencen a recibir beneficios de jubilación a partir de los 62 años. Sin embargo, optar por jubilarse antes de alcanzar la edad completa resulta en una reducción del monto mensual.

• Edad mínima para jubilarse: Se permite iniciar la recepción de beneficios desde los 62 años.

• Edad completa de jubilación: Esta varía entre los 66 y 67 años, dependiendo del año de nacimiento del solicitante.

• Incremento por esperar: Si se decide esperar hasta los 70 años para jubilarse, los beneficios mensuales aumentan significativamente.

La reciente prohibición impuesta por la SSA pone en evidencia la importancia de planificar adecuadamente la vida laboral y cumplir con los requisitos necesarios para asegurar un futuro financiero estable.