Emiten una nueva regulación de recarga de tarjetas de crédito en Nueva York

Recientemente, entró en vigencia una nueva ley en Nueva York que solicita a las empresas informar a los clientes sobre las recargas de tarjetas de crédito, las cuales incrementarán sus tarifas.

A partir del pasado domingo, las empresas deben notificar a los usuarios el monto total de los bienes de servicios correspondientes a las tarjetas de crédito contemplando recargos previos antes de efectuar las compras.

Por ende, los propietarios o en su defecto los cajeros, deberán mostrar al usuario costos totales de las tarjetas de crédito o distribuidos por secciones, para el respectivo pago con tarjeta de crédito o en efectivo.

De acuerdo a la nueva regulación, el pago exigido a los clientes que utilizan tarjetas de crédito debe ser igual al de las empresas que usan los mismos servicios.

En el mes diciembre, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, afirmó que tantos los clientes como las empresas deberían recibir los mismos beneficios económicos en cuanto a su línea de crédito.

“Los neoyorquinos nunca deberían tener que lidiar con costos ocultos de tarjetas de crédito, y esta ley garantizará que las personas puedan confiar en que sus compras no resultarán en recargos sorpresa”, manifestó Hochul.

En este sentido, señaló que es importante mantener los nexos con las empresas y otras comunidades, además, otros elementos como la transparencia.

“Es crucial para generar confianza entre empresas y comunidades y ahora los patrocinadores tendrán la posibilidad de presupuestar en consecuencia”, agregó.

En un audiovisual compartido en el sitio web del Departamento de Estado, pueden visualizarse los letreros implementados por los negocios y cuáles serán restringidos en poco tiempo, reseñó NBC New York.

Además, el video enfatiza que las compañías no deben exigir un porcentaje adicional por el uso de las tarjetas de crédito, ni solicitar a los clientes que realicen un cálculo especial. Por ende, el monto total será revelado en un letrero.