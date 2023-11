7 lugares que ofrecerán comida gratis en Nueva York por Acción de Gracias

El Día de Acción de Gracias es una celebración importante en Estados Unidos, y este año, varias organizaciones en Nueva York están asegurándose de que todos puedan participar, independientemente de su situación económica. Aquí hay algunos lugares que ofrecerán comida gratis:

1. Part of Solutions en el Bronx servirá un almuerzo en la iglesia de Nuestra Señora del Refugio, ubicada en la calle 196 entre las Avenidas Briggs y Bainbridge, de 11:00 am a 2:00 pm.

2. Irock Charities ofrecerá 25,000 platos de comida al mediodía en varias ubicaciones en los 6 condados, incluyendo Queens, Brooklyn, Manhattan, el Bronx, Staten Island y Long Island. Los eventos comenzarán a las 12:00 pm.

3. City Meals on Wheels proporcionará más de 24,000 comidas a adultos mayores en Manhattan a partir de las 7:30 am en el Stanley Isaacs Neighborhood Center.

4. The Bowery Mission en Manhattan servirá desayunos de 8:00 a 9:00 am y comidas de 11:30 am a 4:00 pm.

5. The Rock Churches en Queens ofrecerá comidas de Acción de Gracias a las 2:00, 4:00 y 6:00 pm.

6. En el Kings Theatre de Brooklyn, varias organizaciones ofrecerán alimentos y ropa de invierno de 12:00 a 2:00 pm.

7. National Action Network servirá una comida de Acción de Gracias de 11:00 am a 3:00 pm en Manhattan.