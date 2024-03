Aaron Rogers niega haber dudado sobre la veracidad de la tragedia de Sandy Hook

En medio de una tormenta de acusaciones, Aaron Rodgers, el quarterback estrella de los New York Jets, ha salido al paso para desmentir categóricamente las afirmaciones que lo vinculan con teorías de conspiración sobre la masacre de Sandy Hook.

Rodgers, quien ha sido objeto de críticas en las últimas horas, ha dejado claro que no forma parte del grupo de personas que piensan que la tragedia de Sandy Hook fue un montaje. A través de sus redes sociales, el jugador de la NFL ha reafirmado su postura, negando rotundamente haber tenido alguna vez dicha opinión.

El quarterback compartió un mensaje en el que expresó: “Como he dicho oficialmente en el pasado, lo que sucedió en Sandy Hook fue una tragedia absoluta. No soy ni nunca he sido de la opinión de que los eventos no ocurrieron. Una vez más, espero que aprendamos de esta y otras tragedias para identificar las señales que nos permitirán evitar pérdidas innecesarias de vidas. Mis pensamientos y oraciones continúan con las familias afectadas junto con toda la comunidad de Sandy Hook”.

Rodgers aprovechó la oportunidad para enviar sus oraciones y mejores deseos para los familiares de aquellas personas que perdieron la vida durante este ataque. Su mensaje no solo desmiente las acusaciones, sino que también muestra su empatía y respeto hacia las víctimas de la tragedia.

La masacre de la Escuela Primaria de Sandy Hook fue un trágico tiroteo que tuvo lugar el 14 de diciembre de 2012 en Newtown, Connecticut, Estados Unidos. Ese día, Adam Lanza, de 20 años, asesinó a su madre, Nancy Lanza, en su casa antes de dirigirse a la escuela primaria local de Sandy Hook. Allí, Lanza abrió fuego, matando a 20 niños y seis adultos. Lanza finalmente se quitó la vida en la escuela, poniendo fin a la matanza que duró menos de 11 minutos. Este incidente es considerado uno de los tiroteos escolares más mortíferos en la historia de Estados Unidos.