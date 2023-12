Norman Dávila habla para Meridiano sobre su vida después del retiro como narrador

¡Ya abren las compuertas, yyyyyyy están en carrera! Fue la frase que se dejó escuchar por un poco más de cincuenta años en Puerto Rico. El autor de la misma es el locutor deportivo Norman Hopgood Dávila. Desde el 26 diciembre de 2021 no ejerce el oficio que lo identificó en su isla natal sino también en toda el área del Caribe.

De manera gentil, Norman Dávila accedió a conversar con Meridiano, la marca deportiva de Venezuela, sobre ese retiro de la narración hípica. Con recién cumplidos 80 años de edad en el mes de octubre pasado, se mantiene en el medio hípico pero no de la forma como la gente siempre lo recuerda: “Hay mucha gente que cree que yo lo que hacía era narrar carreras, pero yo solo me retiré específicamente de la narración. Sigo haciendo mi trabajo con un programa de radio el cual tengo desde hace 23 años con tres compañeros más y sigo activo en la transmisión de las carreras pero en otro rol. Nosotros estamos haciendo con Ángel Cruz, que es un joven valor del periodismo hípico, que lo vimos crecer, un espacio que se llama La Voz de la Experiencia, donde hacemos análisis de las carreras a través de las redes del hipódromo”, apunta con voz clara desde el hilo telefónico.

Dávila comenzó a perifonear las carreras en el viejo hipódromo El Comandante de Carolina en 1971 y por más de cuarenta años su presencia en la televisión formó parte de los domingos en Puerto Rico, al ser testigo de la inauguración de El Comandante de Canóvanas, rebautizado Hipódromo Camarero desde el 2007. “Hubo varios factores que me llevaron al retiro: tuve algunas dificultades visuales con el tema de las cataratas en los dos ojos y eso me limitó bastante, me hizo más difícil el trabajo y además, cuando se fueron acercando los cincuenta años consideré varios puntos, entre ellos el relevo que Joe Bruno estaba esperando. Aquí hay un solo hipódromo y pensé que ya Joe debía tener su oportunidad” puntualiza sobre este tema

Sobre cómo es la vida del narrador boricua después de ese momento del retiro, declara sin titubeos: “Yo anhelaba tener otra visión de la hípica que no fuese la de tener la responsabilidad de transmitir las carreras, responsabilidad que yo tomaba mucho en serio. La narración de las carreras me impedía disfrutar de las mismas sin la presión del trabajo. A pequeña escala, he tenido la oportunidad de ser propietario de ejemplares y cuando estaba narrando, no podía disfrutar tampoco mucho de ellos. Tenía que hacer un esfuerzo muy grande para narrar con la mayor imparcialidad posible” declara.

Norman Dávila no solo narró en Puerto Rico unas 70.000 carreras aproximadamente según la cuenta de los entendidos, sino también tuvo incursiones internacionales en Estados Unidos y aquí en Venezuela, cuando fue invitado por las autoridades hípicas del año 2013 a describir la Copa Taconeo que ganó Heisenberg, campeón del caribe. Los asistentes en La Rinconada pudieron disfrutar de manera sorpresiva de su relato, un día de la Gala Hípica de Caracas. Su visita al óvalo caraqueño coincidió con que Dávila, quien también era narrador de baloncesto y otras disciplinas, vino a cubrir un torneo internacional de Basket celebrado en el Poliedro de Caracas.

Su voz y la de Virgilio Decán “Aly Khan” son las más representativas del deporte hípico en el Caribe. “Don Virgilio”, como llama Norman a su fallecido colega venezolano, fue fuente de inspiración para darle forma a su relato. “La primera vez que escuché a Aly Khan fue cuando vino a Puerto Rico a transmitir en 1966 y me llamó mucho la atención cómo marcaba los caballos y decía por radio donde iban. Eso me fascinó y me sirvió para construir mi estilo”. relata con orgullo.

Por el momento, Norman Dávila -que jugó béisbol en sus años mozos y una lesión lo sacó del deporte- disfruta de la compañía de su familia. Asiste al hipódromo los días de jornada y comparte una tarde de carreras como siempre lo quiso. Se siente orgulloso de sus logros y cree que aún está en condiciones de hacer su trabajo como narrador, el mismo que desempeñó por cinco décadas.