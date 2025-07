Deterministic irá este sábado por el Fourstardave Stakes G1 a la Breeders’ Cup

Suscríbete a nuestros canales

En la jornada de carreras del sábado 2 de agosto en el hipódromo de Saratoga, se realizará una programación de 13 carreras donde una de ellas será una nueva edición del Fourstardave Stakes G1 que es clasificatorio para la Breeders’ Cup Mile.

Fourstardave Stakes clasificatoria de la Breeders’ Cup

En la octava prueba de la jornada del sábado en el meeting de Saratoga, se correrá una nueva edición del Fourstardave Stakes que se corre desde 1985, y que sirve como clasificatoria para la Breeders’ Cup 2025, en especifico la Breeders’ Cup Mile.

El entrenador Miguel Clement, hijo del recién fallecido Christophe, presenta al potro de cuatro años, Determinist, con la monta del jockey profesional Kendrick Karmouche, el cual parte como favorito para conseguir su entrada para la Breeders’ Cup Mile.

La prueba que consta con un premio de $750.000 en distancia de 1.600 metros en grama interna cuenta con una nómina de diez ejemplares a competir junto con el antes mencionado y que da cupo al ganador para participar en la Breeders’ Cup Mile 2025 en Del Mar Racing.

Por su parte, el entrenador Chad Chad Brown hará a participar a dos ejemplares, los cuales son el cuatroañero francés Intellect con la monta del Premio Eclipse Flavien Prat, y el maduro de seis años, Spirit of St Louis con el panameño Manuel Franco.

Un posible rival a competir con el presentado por Miguel Clement, es el pensionado de Tim Yakteen, Johannes con la conducción del italiano Umberto Rispoli.

El resto de la nómina de la carrera tiene a los purasangres: Cugino con Irad Ortiz Jr., My Boy Prince con José Luis Ortiz, Think Big y Luis Sáez en el lomo, Win for the Money, que tendrá a Dylan Davis, otro ejemplar es Lagynos con Joel Rosario en el lomo y cierra la nómina el cuatroañero Neat con el jockey venezolano Junior Alvarado.