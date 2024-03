Concachampions: Lionel Messi afronta su primer partido importante de la temporada con el Inter Miami

Lionel Messi sufrió un fuerte golpe la semana pasada en el partido de ida ante el Nashville por los octavos de final de la Concachampions, lo que lo obligó a ausentarse en el partido del Inter Miami el fin de semana por la MLS, el cual terminó perdiendo 2-3 ante el Montreal.

Por fortuna para los fanáticos del equipo de Miami, el argentino ha logrado recuperarse para el partido de vuelta que se disputará hoy en el Chase Stadium, y en el cual el Inter tiene la obligación de confirmar el buen resultado sacado en el partido de ida (2-2) para lograr su boleto a cuartos de final de la competición, en lo que será el partido más importante de la temporada para el equipo de Messi y compañía.

Uno de los grandes factores que a estos momentos es favorable a Inter Miami es la regla del gol visitante. En caso de que el partido de este miércoles concluya con empate sin goles, Inter Miami pasará de ronda tras haber anotado dos tantos en Nashville.

No obstante, el técnico Gerardo 'Tata' Martino no se confía del resultado sacado en el partido de ida. "La mejor manera de complicarnos el partido es hacer algún tipo de especulación con esos dos goles de visita. Creo que, al contrario, la mejor manera es salir a buscar el partido, que es lo que naturalmente sentimos", dijo en una rueda de prensa.

El Nashville le trae buenos recuerdos al Inter Miami puesto que el equipo de Florida conquistó el año pasado el primer título de su historia venciendo a este conjunto en los penaltis de la final de la Leagues Cup.

"No se me ocurre que se presente un partido (contra el Nashville) diferente a cualquiera de los que hemos disputado", opinó Martino.



"Parejo, con los dos equipos intensos y que buscan cada uno a su manera hacer daño", elaboró antes de destacar que la circulación rápida de balón, ser "precisos" y no tener "pérdidas inadecuadas que provoquen salidas rápidas del rival" son algunas cuestiones fundamentales para el Inter Miami en este encuentro