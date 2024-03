Liga MX: Leyenda de Chivas alaba y pide paciencia con Chicharito Hernández

Javier 'Chicharito' Hernández es el hombre que todos esperan que de la cara por Chivas de Guadalajara para esta temporada. Aunque las cosas no van según lo previsto, hay una leyenda del 'Rebaño Sagrado' que pide paciencia y apoyo incondicional para Chicharito durante esta temporada 2024 en Liga MX.

En una pequeña entrevista Oswaldo Sánchez mítico portero de Chivas pidió paciencia con Chicharito Hernández y tiempo para que pueda mostrar todo su potencial... "Viene de una lesión fuerte, tiene 35 años, pero no es un anciano, está fuerte". De esta forma comenzó hablando sobre el rendimiento del nuevo jugador de Guadalajara, per también recalco una de las razones por las que no ha podio brillar... "El problema es que en Chivas no crean jugadas de gol, es un equipo que no genera tantas ocasiones".

Chicharito Hernández un futbolista para admirar

Oswaldo Sánchez también tuvo tiempo para comentar por todas las polémicas que Javier Hernández provoca cada vez que está frente a los micrófonos, el ex portero de Chivas comentó que es una persona de admirar y que tiene toda una carrera para cuestionar las cosas... "Lo admiro porque es un tipo diferente, ahora se le juzga mucho por muchos detalles, si él que ha vivido muchas cosas no expresa eso, ¿quién?… tiene toda la autoridad para cuestionar o declarar".

Por otra parte, también destacó que sirvió como apoyo a Chicharito desde que era muy pequeño... "Lo admiro y lo amo como no tienes una idea, primero porque lo conozco desde niño, porque sé lo que le costó llegar al futbol profesional, me tocó verlo llorar cuando quedó fuera de ese Mundial Sub 17 en el que México fue Campeón del Mundo, después debutó con Chivas a los 18, siempre muy pegado a mí".

Chicharito Hernández no ha tenido el regreso esperado, no ha logrado marcar ha tenido un mal rendimiento frente a Club América en tres clásicos seguidos y las cosas empiezan a ponerse de color hormiga si no logra abrir su cuenta goleadora. Además, cada vez que está frente a un micrófono o a las cámaras muestra una actitud que no gusta a la afición ni a los periodistas, por lo que las críticas comienzan a llover.

El próximo partido de Chivas será frente Rayados de Monterrey por la Jornada 13 del Torne Clausura 2024 de la Liga MX.