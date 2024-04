André Jardine le contesta al Tata Martino por sus palabras sobre un posible título del América

En una situación que pocos podrían imaginar en pleno 2024, Gerardo Tata Martino, actual técnico del Inter Miami y André Jardine, vigente entrenador del América, se ven envueltos en una diatriba dialéctica a consecuencia de la presente edición de la Concachampions y su hipotética repercusión para el fútbol mexicano.

Tata Martino, quien estuvo a cargo de la selección mexicana en años recientes, considera que lo hecho por los equipos aztecas en la Liga MX y en copas internacionales tiene muy poca repercusión para "El Tri". El argentino agrega que la apuesta por tantos jugadores extranjeros les da ventaja para ganar pero eso no permite potenciar a los futbolistas criados en territorio mexicano.

Opinión polémica de Martino

"¿Cuánto importa para la selección que América salga campeón de este torneo? El aporte a selección no están importante porque las figuras más notorias son extranjeras. Por lo cual no me parece que sea algo muy relevante para la mejora de un torneo sea de México o sea de la MLS", así de contundente fue Martino respecto al favorito para la Concachampions.

En medio de una entrevista con el periodista David Faitelson, el entrenador brasileño André Jardine no se guardó lo que piensa sobre las palabras de su colega que ahora dirige en la MLS; El amazónico no dudó en sacar pecho por sus jugadores mexicanos y también los extranjeros.

Respuesta contundente

"Sinceramente me pegó de sorpresa la declaración de Tata porque hoy tenemos a Malagón, Israel, Kevin, Néstor, Jonathan, Quiñones, Henry, y fuera de estos tantos otros jugadores de selección como Richard, Cásares, Brian Rodríguez. Prácticamente todos los jugadores aquí están en su selección o tienen chances de ir, entonces no me parece una crítica justa en este momento, pero sí, los grandes clubes deben tener también la aspiración de jugar con futbolistas de selección extranjeros y mexicanos que tengan nivel para estar ahí".