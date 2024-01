¿Posible?: Esto dijo José Mourinho sobre una probable llamada desde Brasil

Los últimos días no han sido los más tranquilos para el fútbol brasileño. El italiano Carlo Ancelotti confirmó que decidió quedarse en el Real Madrid antes que convertirse en el entrenador de la pentacampeona del mundo, algo que, sin duda, resulta en un golpe para una selección que pasó uno de los peores años de su historia en 2023. Por esa razón ahora otros nombres aparecen como opción para la canarinha; algunos muy conocidos.

El nombre de José Mourinho siempre sale a flote cuando se debate sobre vacantes en los banquillos más importantes del mundo, ya sea a nivel de clubes o de selecciones, de hecho, al ex entrenador de Inter y Real Madrid le han colocado como el seleccionador de Portugal pero este nunca ha dicho que sí. Ahora es el turno de Brasil, quienes podrían tenerlo como opción ante las negativas de otros estrategas.

Un experimentado técnico como el luso sabe lo que debe hacer en caso de recibir una llamada y explica: ""Brasil no me llamó para ser el nuevo entrenador. Le dije a mi agente: no hables con nadie mientras sea entrenador de la AS Roma. Confío al 100% en los propietarios de la AS Roma. Siempre les informé, incluso cuando me llamó Portugal... y cuando me llamó el club saudí el verano pasado".

Además de haber reiterado en varias ocasiones que se siente bien con su actual momento en la Roma, es bien sabido que el triple campeón del fútbol italiano nunca se ha caracterizado por ser plato de segunda mesa, así que parece muy poco probable que tras el estropicio de Brasil con Ancelotti sea "Mou" quien se haga cargo y ser considerado como "el que quedaba".