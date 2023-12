¡Insólito! Así fue el error de la selección española femenina que le costó la derrota ante Italia

La selección española de fútbol femenina cayó derrotada este viernes ante su similar de Italia, por la quinta fecha de la UEFA Nations Legue, con un bochornoso momento que quedará grabado en su historia.

El curioso momento ocurrió al inicio de la segunda mitad, cuando las dirigidas por Montse Tomé se habían ido al descanso con ventaja por la mínima con el gol de Athenea del Castillo.

Resulta que durante el entretiempo, la roja había realizado un cambio el cual nunca se hizo, por ende, la selección ibérica había saltado al campo con diez jugadoras.

De acuerdo con la entrenadora española, se quedaron sin tiempo para realizar al cambio por ende iniciaron la segunda mitad con diez jugadoras.

"En el descanso hicimos el cambio de Athenea por Lucía y luego cuando íbamos a entrar en la segunda parte, Aitana nos avisa con poco tiempo de que no puede continuar. Por eso no tenemos tiempo para que Esther pueda calentar y entrar en el partido, por eso iniciamos con una jugadora menos", explicó.

Por su parte, las jugadoras no se han enterado de lo sucedido sino hasta su comparencia con la prensa. “Hemos empezado con una jugadora menos pero no sabría decir el por qué. Son cosas que no se pueden volver a repetir. Ha sido un error y pedimos disculpas porque no se puede volver a repetir”, comentó Athenea del Castillo.