Chilavert vuelve arremeter contra Vinicius Jr y Brasil

La leyenda del fútbol de Paraguay José Luis Chilavert volvió arremeter contra Vinicius Jr y dejó un recado contra Brasil. Ya Chila había tenido palabras contra la estrella del Real Madrid en la previa al duelo entre España vs Brasil, pero lo de ahora va contra el país verde amárelo por unas acciones entre Argentina vs Brasil por eliminatorias.

Hay que recordar que hace unos días en la previa al duelo entre España vs Brasil, Vinicius Jr tuvo una rueda de prensa conmovedora, donde terminó llorando mientras hablaba de los ataques de racismo que sufre con el Real Madrid. En esa línea Chilavert le respondió a través de su cuenta de 'X' (Twitter)… "Pan y Circo,el primero que insulta y ataca a los rivales es el.Que No sea maricon,el fútbol es para hombres".

Sin embargo, esto no quedó acá... ya que fue invitado en el programa 'Spendid AM' una emisora de radio en Argentina, donde mantuvo lo que dijo y continuó argumentando... "Lo que puse en mi Twitter es que el fútbol es para hombres. Cuando en Paraguay decimos que no sea un maricón no es despectivo para nada".

Pero además dijo... "¿Por qué fue fuerte lo que le dije a Vinicius? ¿Por tener sentido común? ¿Por qué se pone a llorar? Dijo que quiere que los negros puedan vivir mejor, ¿entonces los blancos qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que suicidarnos? ¿Cómo es el tema? No hay que tergiversar las cosas".

Seguidamente Chilavert decidió hacer un ataque frontal a Brasil por los incidentes en el duelo de eliminatorias entre Brasil vs Argentina... "Cuando la policía brasileña mató a palos a los hinchas argentinos y de Boca, ¿Dónde estaba Vinicius, que es un ejemplo de los líderes de Brasil? Le pegaron a los chicos, mujeres y veteranos. Cuando te pegan ellos está todo bien, pero después vos les faltás el respeto y empiezan a llorar".

Chilavert siempre ha sido un personaje controversial, le gusta la polémica y se siente bien cuando está en una situación de atención. A lo largo de su carrera profesional vivió muchos de esos momentos, sobre todo cuando jugaba contra Brasil o Argentina en eliminatorias.