Yailin 'La Más Viral' aterriza en "Planeta Alofoke" y se encuentra con un enemigo

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La noche del 7 de mayo dio un giro inesperado dentro de “Planeta Alofoke” cuando Yailin 'La Más Viral' finalmente cruzó las puertas del reality dominicano liderado por Santiago Matías.

Aunque durante horas se manejó la idea de que la artista solo participaría como invitada especial, el propio Alofoke confirmó que convivirá con los participantes que ya llevan más de dos semanas encerrados en la competencia.

Sin embargo, pese a que recibió una calurosa bienvenida también quedaron claras ciertas tensiones que no tardaron en llamar la atención de la audiencia.

El incómodo momento de Yailin 'La Más Viral'

Uno de los momentos más comentados de la noche ocurrió cuando la reggaetonera saludó prácticamente a todos los integrantes… excepto a Yariel Jiménez, conocido públicamente como Sr. Jiménez.

La escena fue breve, pero suficiente para que las redes sociales explotaran con reacciones y teorías sobre la evidente distancia entre ambos. "Ahí no hay gente", respondió la dominicana cuando le recordaron que no saludó a su nuevo compañero.

El gesto revivió inmediatamente la polémica que protagonizaron en septiembre de 2025, cuando ambos estuvieron envueltos en un conflicto mediático que generó fuertes intercambios en plataformas digitales y programas de entretenimiento.

En aquel momento, fueron vinculados sentimentalmente, atribuyendo la situación a una disputa que mantuvo la intérprete de "Bing Bong" con 'La Insuperable', exnovia de Jiménez.

¿Visita temporal o jugada estratégica del reality?

Hasta ahora, la producción no ha confirmado cuánto tiempo permanecerá Yailin dentro de “Planeta Alofoke”. Mientras algunos creen que se trata de una aparición corta para elevar el rating y generar conversación digital, otros aseguran que podría quedarse hasta la recta final de la competencia.

Lo cierto es que su llegada ya logró exactamente lo que muchos esperaban y fue convertir el reality en tema viral. Clips de su entrada comenzaron a circular rápidamente en TikTok, Instagram y X, donde fanáticos y detractores analizan cada movimiento de la cantante dentro de la casa.

Además, el anfitrión del programa aprovechó la estadía de Yailin para conocer más acerca de su vida privada, incluyendo su reciente arresto.