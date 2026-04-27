Yailin pone a prueba el amor de su hija con Anuel AA y el resultado la decepciona

Yailin ‘La Más Viral’ volvió a captar la atención en redes sociales, esta vez no por polémicas ni música, sino por un instante íntimo junto a su hija Cattleya.
En el clip, la artista le hace a la pequeña la simple pregunta de si quiere más a mamá o a papá, pero, los resultados se salieron de control con una respuesta que la dominicana no vio venir y que se viralizó rápidamente.
La respuesta de la hija de Yailin que nadie esperaba... o sí
Sin titubeos, Cattleya respondió “papá”, en clara referencia al artista boricua. La reacción fue inmediata y consistente, incluso cuando Yailin reformuló la pregunta varias veces, la niña mantuvo su respuesta con firmeza.
La escena provocó risas, sorpresa e incredulidad en la propia cantante, quien no pudo evitar insistir entre bromas. Sin embargo, la espontaneidad de la niña terminó robándose completamente el protagonismo del momento.
Como era de esperarse, el video no tardó en recorrer plataformas digitales, acumulando miles de reproducciones, “me gusta” y comentarios.
Mientras algunos usuarios destacaron la sinceridad y dulzura de Cattleya, otros aprovecharon para debatir sobre la relación entre Yailin y Anuel AA, una historia mediática que ha estado marcada por altibajos desde su separación en 2023.
La conexión entre Anuel AA y Cattleya
La relación entre Anuel AA y su hija Cattleya ha estado marcada por momentos tanto cercanos como polémicos desde su nacimiento en marzo de 2023, fruto de su relación con ‘La Chivirika’.
Tras la separación de la pareja ese mismo año, ambos han mantenido un vínculo mediático debido a la crianza de la niña.
Aunque en ocasiones el artista ha sido cuestionado por su rol como padre, también ha protagonizado encuentros públicos con su hija, compartiendo celebraciones y momentos familiares que han sido difundidos en redes sociales.
A lo largo del tiempo, la relación ha mostrado altibajos, desde críticas por presunta falta de apoyo y conflictos con Yailin, hasta gestos de acercamiento que evidencian cariño entre padre e hija.