Donald Trump el gran ausente en la boda de su hijo mayor

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El presidente de los Estados Unidos Donald Trump confirmó que no estará presente en la boda de su hijo mayor, Donald Trump JR. El magnate y exdueño de Miss Universo, fue muy claro en destacar que la responsabilidad por el país que dirige es fundamental.

Trump no estará en la boda

Aunque para el empresario era muy importante poder asistir a la ceremonia de JR con la modelo y socialité estadounidense Bettina Anderson, comentó que el deber es primordial en todo lo que hace.

“Tengo un llamado a Irán y otras cosas. Es un amor por los Estados Unidos de América. Circunstancias relacionadas con el gobierno no me lo permiten”, notificó el mandatario a través de Truth Social.

En este sentido, aseguró que pasará todo el fin de semana La Casa Blanca cumpliendo con las obligaciones como ejecutivo.

La primera dama, Melania Trump, también podría apoyar la postura de su esposo, no asistiendo a la ceremonia en la isla, como tampoco asistió a la despedida de soltera de Anderson.

En los medios aseguran que la ceremonia será en una isla privada de Las Bahamas, en la compañía de familiares y amigos cercanos de la familia Trump-Anderson.

Detalles de la boda

Trump JR de 48 años, y la empresaria de 39 años, ya habrían sellaron su amor en una ceremonia privada en Miami, Florida, previo al gran festejo previsto para este fin de semana en Las Bahamas.

El hijo mayor de Donald y Bettina anunciaron su compromiso el 15 de diciembre del 2025, teniendo un romance muy comentado en los medios por los intercambios de amor y apariciones públicas en eventos políticos.