T1 Phone de Donald Trump: precio y características del móvil

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Esta semana comenzará el envío del T1 Phone, un dispositivo móvil creado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El lanzamiento estaba pautado para agosto de 2025, pero fue pospuesto por problemas de fabricación, cambios en el diseño del hardware, complicaciones en las certificaciones y ajustes logísticos.

Precio y características del móvil

El T1 Phone tiene un precio en el mercado de 499 dólares y puede reservarse con un depósito de 100 dólares junto al “Plan 47” de 47,45 dólares mensuales.

Además, el dispositivo posee características de una gama media-alta, con una pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas, 120 Hz de refrescamiento, procesador Snapdragon serie 7 de Qualcomm, 12 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento y cuenta con el sistema operativo Android 15.

Otras especificaciones destacadas son sus tres cámaras con un sensor principal de 50 MP, un gran angular de 8 MP y un teleobjetivo de 50 MP con zoom x2. La cámara frontal es de 50 MP. También presenta una batería de 5000 mAh con una carga rápida de 30 W.