Actriz venezolana revela que atendió a Donald Trump para jugar gol

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La actriz venezolana María Antonieta Castillo contó en una entrevista de su trabajo en el Trump National Doral Miami, hotel propiedad del presidente y empresario estadounidense, Donald Trump.

Atendiendo a Donald Trump

La criolla que protagonizó la novela “Aunque mal paguen”, confesó en la conversación que lleva once años trabajando en el hotel de lujo, teniendo la oportunidad de ver muy de cerca al líder republicano.

Fue en el pódcast “Connector House” del presentador y humorista, Luis Chataing, que María Antonieta habló de su trabajo y de como le ha tocado atender al presidente para que pudiese jugar gol tranquilo.

Aseveró que es un protocolo muy complicado, destacando que antes de que fuese presidente lo vio muy de cerca y que en alguna ocasión llegó a saludarla de manera muy cordial.

“Tiene muchísima seguridad para que el pueda jugar. Antes te podía pasar muy cerca, saludar y preguntarte cómo estás, pero no se puede tener contacto con él todo el tiempo. La seguridad canina te revisa el carro, son bien exigentes para la entrada al hotel cuando Trump viene”, expresó.

Lejos de la actuación

Castillo comentó hace días en un video en su perfil de Instagram, lo difícil que es buscar oportunidades en la actuación en Miami, Florida, por ser un mercado diferente al de Venezuela.

Dicha situación la ha llevado en buscar trabajos diferentes, como laborar en el prestigioso hotel para poder cubrir sus necesidades.