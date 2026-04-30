Melania rechaza públicamente gesto de Donald Trump y genera polémica

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Melania Trump volvió a convertirse en tema de conversación internacional luego de protagonizar un gesto que no pasó desapercibido durante un evento oficial en la Casa Blanca, junto a su esposo, el presidente estadounidense Donald Trump.

La Primera Dama fue captada llegando junto al mandatario mientras ambos caminaban tomados de la mano. Sin embargo, justo en el momento en que comenzaron a posar frente a las cámaras junto al rey Carlos III y la reina Camila, Melania prefirió tomar distancia de su esposo.

El detalle fue analizado cuadro por cuadro por usuarios en plataformas digitales, donde rápidamente comenzaron a circular teorías sobre el significado detrás del gesto.

¿Distanciamiento entre Melania y Donald Trump?

Las habladurías comenzaron cuando los flashes captaron el momento en el que Melania suelta la mano del republicano, una acción breve, pero suficiente para generar una ola de comentarios en redes sociales.

Aunque muchos interpretaron la escena como una señal de tensión entre la pareja presidencial, medios especializados apuntan a una explicación mucho menos dramática y se trata de un simple pero respetado protocolo.

Según lo reseñado, las normas de etiqueta en eventos formales suelen recomendar evitar ciertas muestras de afecto durante posados oficiales, especialmente cuando se utilizan guantes largos o atuendos de gala, como era el caso de Melania Trump durante la velada.

Este detalle habría motivado a la exmodelo a soltar la mano de su esposo justo antes del posado protocolar, evitando romper con la formalidad exigida en encuentros de alto nivel diplomático.

No es la primera vez que ocurre

Lo que ha alimentado aún más la conversación es que esta no sería una situación aislada. A lo largo de los años, Melania y Donald Trump han protagonizado varios momentos similares frente a cámaras.

Desde intentos fallidos de tomarse de la mano hasta gestos incómodos en actos oficiales, la pareja ha sido observada minuciosamente por medios internacionales y usuarios digitales, quienes suelen interpretar cualquier interacción pública como un indicador del estado de su relación.