Exreina de belleza asegura que Donald Trump no quería mujeres negras en Miss Universo

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La modelo y exreina de belleza dominicana Ruth Ocumarez habló de lo que fue su participación en el Miss Universo 2002, celebrado en Puerto Rico. Aunque era una gran favorita para llevarse la corona, no logró pasar al cuadro de diez semifinalistas, un momento que causó controversia en el público de la época.

Fuertes revelaciones sobre Trump

En una conversación en su natal República Dominicana, la beldad recordó toda la competencia, sus compañeras, preparación, la ganadora y hasta lanzó una fuerte confesión en contra de Donald Trump, dueño del concurso en ese momento.

Ocumarez habló sin filtro, destacando que dentro de las semifinalistas de aquella edición no hubo una sola candidata negra, haciendo referencia a otras bellezas que participaron como Colombia y Usa, quienes también sonaban para estar en el top.

Además, destacó que en aquellos años Trump era dueño de Miss Usa y Miss Teen Usa, los cuales ambos fueron ganados por reinas morenas.

“No hubo ni una sola candidata negra en las semifinalistas. Donald Trump lo tenía muy claro no quería negras en su concurso. El certamen es un negocio, había en ese año muchas negras, entonces para qué tener otra negra, ellos querían una mujer totalmente diferente”, comentó.

Sin embargo, destacó que el magnate y hoy presidente de Estados Unidos, es un hombre muy inteligente, quien a través del concurso buscaba aumentar su negocio.

El fenómeno de Miss Universo 2002

Aquella edición celebrada en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan, dejó un mal sin sabor en los fanáticos del certamen, quienes acuñaron el término "Premio Ruth Ocumárez", a aquella candidata favorita que no clasificaba a la final.

Su legado como Miss República Dominicana y participante de Miss Universo, sigue muy presente como una de las morenas más bellas que ha pasado por el certamen, junto a Miss Colombia 2002, Vanessa Mendoza.