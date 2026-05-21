Miembro de la familia Trump confirma que padece de cáncer

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Vanessa Trump, exesposa de Donald Trump Jr. y figura frecuente en los medios estadounidenses, reveló públicamente que fue diagnosticada con cáncer de mama.

La noticia generó una fuerte ola de reacciones en redes sociales y rápidamente se convirtió en tendencia debido al impacto que tuvo entre seguidores, familiares y figuras cercanas al entorno Trump.

La empresaria y exmodelo compartió el anuncio a través de sus redes sociales con un mensaje donde explicó que ya comenzó un tratamiento médico y pidió privacidad mientras enfrenta este nuevo capítulo de su vida.

Vanessa Trump comparte su diagnóstico

En la publicación, Vanessa explicó que recientemente recibió el diagnóstico y que actualmente trabaja junto a los especialistas para seguir un plan de tratamiento. También detalló que se sometió a un procedimiento médico a comienzos de esta semana.

“Recientemente me diagnosticaron cáncer de mama (…) Si bien esta no es una noticia que nadie espere recibir, estoy trabajando de cerca con mi equipo médico en un plan de tratamiento”, expresó en el comunicado publicado en Instagram.

La exnuera de Donald Trump aseguró además que se mantiene enfocada y optimista gracias al respaldo de su familia y de sus seres queridos. “Estoy enfocada y esperanzada”, escribió, agradeciendo el apoyo recibido desde que decidió hacer pública la noticia.

Una de las primeras figuras en reaccionar fue Ivanka Trump, quien le dedicó un mensaje de afecto en la misma publicación de Instagram. “Rezo por tu fortaleza y una pronta recuperación. Te queremos”, comentó la hija del presidente Donald Trump.

El mensaje rápidamente comenzó a circular en redes sociales y fue replicado por medios internacionales debido a la cercanía que ambas mantuvieron durante años, incluso después del divorcio entre Vanessa y Donald Trump Jr.

El apoyo de Tiger Woods

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, Woods se ha mantenido cerca de Vanessa durante este proceso de salud. La pareja, que reside en Florida, atraviesa este momento mientras el deportista continúa recuperándose de problemas personales y legales ocurridos meses atrás.

Fuentes citadas por medios internacionales aseguran que ambos continúan unidos y que Vanessa ha sido una pieza clave en el entorno emocional del deportista durante el último año.

Recordemos que, Vanessa estuvo casada con Donald Trump Jr. desde 2005 hasta 2019. Durante su matrimonio tuvieron cinco hijos y fueron una de las parejas más visibles del entorno político y empresarial de la familia Trump.

Tras varios años alejada de los titulares sentimentales, Vanessa volvió al foco mediático en 2025 al iniciar una relación con el golfista Tiger Woods. La pareja confirmó públicamente su romance a través de redes sociales y desde entonces ha sido vista en distintos eventos en Florida.