Alicia Machado arremete contra presentador de Telemundo

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La Miss Universo 1996, Alicia Machado, salió en defensa de Celinee Santos Frías tras la polémica gala final del reality de “La casa de los famosos 6”. La venezolana se fue en contra del presentador Carlos Adyan, quien tildó a la dominicana de "mala perdedora" y de rechazar la invitación al programa "Pica y se extiende".

Las declaraciones de Carlos Adyan

“Es una mala perdedora. Celinee tenía todas las puertas abiertas en Telemundo, pero tiene a alguien al lado que es muy polémica, que se cree su mánager y la esta llevando por el camino incorrecto. Ella debe enfocarse en las oportunidades y que siempre se lleve lo bonito de los proyectos”, expresó Carlos sin filtros.

En este sentido, también la tildó de “malagradecida” por rechazar a la planta ubicada en Miami, la cual le brindó dos veces la oportunidad de estar en proyectos como “Top Chef VIP 4” y “La casa de los famosos”, en este último ocupó la posición de primera finalista.

“Debes ser más agradecida, el agradecimiento te abrirá muchas puertas”, finalizó el boricua las declaraciones en contra de la Miss República Dominicana y top 30 en Miss Universo del 2024, celebrado en México.

La contundente respuesta de Alicia Machado

Aunque la modelo caribeña no se ha pronunciado por las declaraciones, quien sí ha salido en su defensa, es la venezolana, quien lanzó un comentario muy fuerte en redes sociales, tildando a Carlos Adyan de “metiche” y “misógino”.

“Este es un reverendo imbéci* de lo que se nutre una cadena tan importante. En Fin. Bella esa chama (Celinee) Dios la proteja de tanta misoginia suelta”, escribió la actriz y empresaria.

La polémica de Celinee viene desde la final del reality el pasado 11 de junio. Tras finalizar la gala, personas allegadas a Santos y fanáticos comenzaron a especular fraude en las votaciones, muchos asegurando que Telemundo quería imponer a Fabio Agostini como ganador de la temporada.