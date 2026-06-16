Celinee Santos rechaza cordial invitación de Telemundo

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Tras la gran final de la sexta temporada de La Casa de los Famosos, Celinee Santos fue invitada al programa Pica y se Extiende de Telemundo; sin embargo, decidió no asistir.

Al igual que Fabio Agostini, la dominicana recibió una cordial invitación de la cadena para ser entrevistada en el espacio televisivo luego de su exitosa participación en el reality show. A diferencia del ganador, que sí se presentó, la modelo declinó la convocatoria.

Fue la presentadora Lourdes Stephen quien anunció la ausencia de la primera finalista. “Quiero decirles que aquí en Pica y se Extiende también invitamos a Celinee, pero ella decidió rechazar la invitación”, informó durante el programa.

Por su parte, Laura Zapata respaldó a la exreina de belleza y aclaró que ella también declinó invitaciones de Telemundo tras su paso por el reality culinario.

“Qué bueno, ella se sabe cuidar”, comentó la actriz mexicana desde su perfil de X. “Yo hice lo mismo cuando participé en Top Chef VIP, no fui a ninguna de sus entrevistas”, agregó.

Celinee Santos en el Planeta Alofoke

En lugar de asistir a Pica y se Extiende, Celinee Santos regresó a República Dominicana para estar en la gran final del reality show Planeta Alofoke, del empresario Santiago Matías.

“No sé si existen las palabras correctas para describir todo lo que siento en este momento. Regresar a mi país y encontrarme con tanto amor ha sido una de las experiencias más emocionantes de mi vida. Hoy entiendo que todo valió la pena. Porque al final de este camino me esperaba algo mucho más grande que cualquier premio: el amor de mi gente”, expresó.

Además, la dominicana agradeció a Alofoke por el recibimiento especial y la invitación al espacio.