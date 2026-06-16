Ejecutivo fue botado de Telemundo por insultar a fans de "La casa de los famosos"

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Tras la final del reality “La casa de los famosos 6” de Telemundo, se desarrolló una dura polémica por el despido de Omar Fernández, quien era el Director de Relaciones de Talento y Programación de Eventos de la planta ubicada en Miami, Florida, Estados Unidos.

Los motivos de la salida

Según los reportes en diversos medios de entretenimiento, el hombre habría estado amenazando e insultando a los fans de la reina de belleza dominicana, Celinee Santos Frías, quien alcanzó el puesto primera finalista.

En redes se filtraron mensajes de la cuenta en Instagram de Omar dirigidos a creadores de contenido, en los que habría pedido hacer el uso de su poder, para perjudicar a la dominicana en las votaciones, utilizando imágenes de ella de antes para restarle apoyo.

Afirman que el objetivo de Fernández se habría cumplido, ya que la modelo no ganó la competencia por presuntamente no haber obtenido la votación del público. Un resultado que también causó controversia en redes, por opiniones de internautas que afirman que Telemundo desvió los votos para beneficiar al español Fabio Agostini, quien terminó ganando.

La controversia no termina ahí, también aseguran que Omar habría metido la mano para que el participante Stefano Piccioni, avanzará en la competencia, según sin contar con el respaldo del público en las votaciones.

Ante la situación, el miércoles 10 de junio el hombre fue citado por el departamento de recursos humanos de Telemundo, donde se le informó que su salida de la cadena era inmediata y que debía abandonar el lugar, entregar sus credenciales y todo lo que le pertenecía a la compañía.

La respuesta del ejecutivo

Tras la polémica, Fernández utilizó las redes sociales para lanzar un mensaje muy claro a las personas, pidiendo disculpas y reconociendo que se le fue de las manos la reacción con el público.

“Reconozco plenamente que mi reacción antes los ataques en las redes sociales no fue la más adecuada. En ese momento de presión y frustración emocional ante una serie de ataques y situaciones que venía enfrentando por el linchamiento cibernético, fue lo que me llevo a actuar de una manera que no refleja mis valores”, destacó.

Entre las capturas de pantalla que circularon en redes y que habrían detonado su despido, se encuentra un violento mensaje dirigido a una usuaria que decía: “Mira put* frustrada. Mujeres como tú necesitan un marido que las agarre bien por frustrada. No odio a las mujeres, pero sí a las put*s sucias como tú”, escribió el exdirectivo.