Presentadora de Telemundo se cae en plena trasmisión en vivo y pierde la peluca

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Para nadie es un secreto el talento y humor que tiene la conductora e influencer dominicana Chiky Bombom. Esa gracia quedó en evidencia en una transmisión en vivo el jueves 28 de mayo en "En casa con Telemundo", cuando la morena se cayó y perdió la peluca.

Caída de Chiky

En una dinámica para el popular programa que se graba en Miami, Estados Unidos, la morena entró al estudio caminando con un muñeco en mano y siendo seguida por un hombre encapuchado, quien la hizo caer.

Sin embargo, para la influencer y también cantante, cuyo nombre de pila es Lissette Eduardo Cleto, fue un momento de diversión para mostrarle a la audiencia la personalidad irreverente que tiene.

“No lo supero. Hoy sí lo di todo y hasta la peluca se fue volando. Solo yo supero a la Bombom”, escribió Chiky desde su perfil oficial de Instagram.

Los comentarios del público no se hicieron esperar ante un momento de diversión y entrega de la animadora, quien se mantiene muy comprometida con el espacio que se transmite de lunes a viernes en las tardes.

El momento finalizó con los compañeros de la influencer ayudándola a levantarse, en especial Carlos Adyan y Pancho Uresti.