Actor de Hollywood se pronuncia sobre el retiro de Messi de la Selección Argentina

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La decisión de Lionel Messi de retirarse de la Selección Argentina continúa generando reacciones, incluso fuera del mundo del fútbol, cuando ya han pasado casi 15 días desde que el astro argentino anunció su renuncia.

Esta vez fue el reconocido actor estadounidense Mark Wahlberg quien sorprendió al referirse al adiós del capitán de la Albiceleste y puso el foco en un aspecto que, a su juicio, resulta difícil de imaginar y es la enorme presión que implica representar a todo un país.

Mark Wahlberg reconoce la presión que soportó Messi

Durante una entrevista con el medio Tiempo Extra, el protagonista de cintas como “Ted” y “Transformers” fue consultado sobre su relación con el fútbol y terminó hablando de la decisión que Messi tomó después del Mundial 2026.

Aunque confesó que todavía está aprendiendo a disfrutar del fútbol, el actor estadounidense aseguró que comprende la dimensión que tiene este deporte para los argentinos. Precisamente por eso, consideró que Messi ha tenido que convivir durante años con una presión extraordinaria.

“Es demasiada presión”, expresó Wahlberg al referirse al peso que representa para un futbolista cargar con las expectativas de un país entero. También señaló que debe ser una situación extremadamente estresante para el astro argentino.

“La cantidad de tiempo y estrés al que debe estar sometido cargando el peso del país, y lo importante que es el fútbol para ellos. Apenas puedo imaginarlo, es demasiada presión. Debe ser muy estresante para él”, expresó.

Wahlberg tampoco escatimó elogios para Messi cuando fue consultado sobre su desempeño en su último Mundial. El actor resumió su opinión con una frase contundente: “Él jugó muy bien”.

Messi se despide después de una era histórica

El delantero deja la selección como su máximo goleador histórico, con 125 tantos internacionales, y después de haber conquistado la Copa América de 2021, la Finalissima de 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América de 2024.

Su despedida también provocó una respuesta especial de la Asociación del Fútbol Argentino, que anunció un homenaje durante los partidos del fútbol nacional.

Los encuentros serán detenidos en el minuto 10 para dedicar un minuto de aplausos al futbolista que convirtió ese número en uno de los símbolos más reconocibles de su carrera.

La decisión tampoco fue sencilla para sus compañeros. Leandro Paredes reconoció recientemente que la ausencia de Messi hará difícil continuar con la selección “como antes”, una muestra del vacío que deja el capitán dentro del vestuario.