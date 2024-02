MLB: Vladimir Guerrero Jr listo para una temporada top en Grandes Ligas (+ Video)

Azulejos de Toronto tendrá una temporada bastante complicada durante este 2024 en Grandes Ligas, ya que el Este de la Liga Americana se armó de manera brutal y se perfila como la división más fuerte de la liga. De hecho, Vladimir Guerrero Jr sabe lo difícil que será partido a partido y llegó al Spring Training con su mejor forma posible en los últimos años,

Vladimir Guerrero Jr llegó a la postemporada con Azulejos de Toronto en un fantástico estado de forma, el propio pelotero dominicano de 24 años de edad, reconoció que se siente bien y que logró su objetivo durante la temporada invernal... "Pude cumplir con todos los objetivos que buscaba. He vuelto a estar en la forma que pude tener en otros años. Me siento bastante bien".

Vladimir Guerrero Jr resaltó con la prensa que durante 2023 estuvo jugando con lesiones y aunque no lo dice como excusa, si entiende que eso llevó a que cayera su rendimiento, por esa razón quiso trabajar fuerte a nivel físico en la temporada baja... "No quiero poner excusas. A veces tienes que salir jugar al máximo cuando todo te duele. Y eso quizás fue mi culpa por no haber tenido la preparación adecuada el año pasado".

También Agregó... "Tengo que mantenerme sano durante toda la temporada, tengo que tratar de salir a jugar sin molestias para dar el ciento por ciento a mi equipo". Por otra parte, John Schneider el manager de Azulejos de Toronto se mostró muy contento por el estado con el que llegó Vladimir a la pretemporada con el equipo... "Pienso que lo veo en excelente condición física y eso le permitirá resistir más el rigor del juego y poder estar fresco cada día".

Estos fueron los números de Vladimir Guerrero Jr durante 2023 con Toronto en MLB:

- 602 turnos, 78 anotadas, 159 hits, 26 cuadrangulares, 94 impulsadas, .264 promedio, .789 OPS