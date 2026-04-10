MLB: ¿Qué es el WAR y por qué Yankees dominan este registro en 2026?

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Yankees de Nueva York es de los mejores equipos de este inicio de temporada 2026. Una de las razones por la cual están en un gran estado de forma es por su cuerpo de lanzadores. De hecho, dos lideran el WAR, una estadística avanzada que es de las más determinantes de la MLB.

WAR (Victorias sobre el Nivel de Reemplazo), es la métrica reina del béisbol moderno. Esta unifica el rendimiento total de un pelotero en una sola cifra. Su objetivo es determinar cuántas victorias adicionales aporta un jugador a su equipo en comparación con otro a nivel de reemplazo.

En ese contexto, entre lanzadores, los Yankees están liderando la estadística con dos pitchers en el top 10. Cam Schlittler lidera la estadística con 1.0 WAR, mientras Ryan Weathers está en el puesto #6 con 0.7 WAR. Dos de los mejores lanzadores del club y de la temporada 2026.

Top 10 lanzadores en 2026 con mayor WAR

Sabemos que Cam Schlittler lidera la estadística en 2026, gracias a sus tres aperturas solidas con Yankees de Nueva York. Sin embargo, hay dos pitchers latinos con un nivel superlativo a lo largo del año, que serán fuertes candidatos al Cy Young en sus respectivas ligas.

Top 10 lanzadores en WAR durante 2026:

Cam Schlittler - Yankees: 1.0 WAR Sandy Alcántara - Marlins: 0.9 WAR Cristopher Sánchez - Phillies: 0.8 WAR Kevin Gausman - Azulejos: 0.8 WAR Tak Bradley - Mellizos: 0.7 WAR Ryan Weathers - Yankees: 0.7 WAR Bryan Woo - Marineros: 0.6 WAR Nick Pivetta - Padres: 0.6 WAR Jeffrey Springs - Atléticos: 0.6 WAR Joey Cantillo - Guardianes: 0.6 WAR

Sandy Alcántara y Cristopher Sánchez son dos de los mejores lanzadores de la temporada. Ambos tienen 0.74 y 1.65 de ERA respectivamente con un rendimiento superlativo de 18 y 23 ponches en sus tres aperturas del 2026. Un nivel alto que de mantener serán protagonistas en el 2026.

Números de Cam Schlittler y Ryan Weathers con Yankees en 2026

Schlittler y Weathers se han combinado a lo largo del 2026 para 32.2 entradas de 8 carreras limpias y 40 ponches. Han mostrado un gran nivel en este comienzo de temporada contra ofensivas complicadas. Sin embargo, han logrado manejarlas con consistencia.

Números de Cam y Ryan en 2026:

- Schlitter: 3 aperturas, 2-0, 1.62 ERA, 16.2 entradas, 8 hits, 3 carreras limpias, 22 ponches, 0.48 WHIP

- Weathers: 3 aperturas, 0-1, 2.81 ERA, 16.0 entradas, 17 hits, 5 carreras limpias, 18 ponches, 1.38 WHIP