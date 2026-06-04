MLB: Fernando Tatis Jr comenzó su esperada remontada ofensiva

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Fernando Tatis Jr es de los peloteros más importantes de Grandes Ligas. Su desempeño desde su debut con Padres de San Diego ha sido fundamental para lograr resultados positivos. Sin embargo, 2026 comenzó muy flojo para él, aunque ya inicio su remontada ofensiva.

Tatis Jr protagoniza una transformación ofensiva notable tras registrar un promedio de .409 en sus últimas 50 visitas al plato. Este registro representa una mejora sustancial respecto a su desempeño previo, donde bateó para .156 con un inicio para el olvido en Las Mayores 2026.

El dominicano en los últimos 30 juegos está bateando: .301 PRO con 12 anotadas, 34 hits, 1 jonrón, 6 impulsadas, 11 boletos, 23 ponches y 7 bases robadas. Gracias al desempeño de Fernando, Padres está en un gran estado de forma, liderando el comodín de Liga Nacional.

Fernando Tatis Jr: ¿Cómo van a terminar sus números en 2026?

Fernando Tatis Jr es un pelotero que aún no conoce su techo en la temporada 2026. Aunque sus estadísticas actuales muestran 61 hits en 222 turnos, su potencial supera ampliamente estos registros. Tocar fondo en esta primera mitad le otorga el impulso para volver con fuerza.

El dominicano ha demostrado que, cuando encuentra su feeling en la caja de bateo, es capaz de dominar cualquier pitcheo. Poco a poco, comenzará a elevar su producción de manera consistente, transformando cada turno de calidad en una oportunidad para hacer daño.

El límite de esta remontada lo pondrá él mismo con su enfoque en el plato. Cada visita al diamante será clave para reafirmar su jerarquía, permitiéndole corregir el rumbo en 2026 con un desempeño que silencie cualquier duda y vuelva a consolidarlo como una figura estelar.

Números de Fernando Tatis Jr con Padres en 2026

Fernando Tatis Jr poco a poco va a volver a su mejor estado de forma. Ya está bateando con regularidad y se espera que pueda mantener ese impulso hasta el Juego de Estrellas. Luego en la segunda mitad del año, será cuando pueda ver hasta donde llegará su producción.

Números de Tatis Jr en 2026:

- 59 juegos, 222 turnos, 23 anotadas, 61 hits, 7 dobles, 1 triple, 1 jonrón, 18 impulsadas, 24 boletos, 55 ponches, 14 bases robadas, .275 PRO, .345 OBP, .329 SLG, .674 OPS