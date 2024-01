LIDOM: Otra mancha para el beisbol invernal en la República Dominicana

La temporada invernal de la Liga de Beisbol Profesional de la República Dominicana en su edición 2023-24 será más recordada por sus episodios extradeportivos que por sus logros dentro del terreno de juego. El pasado 3 de enero en horas de la noche, ocurrió un bochorno más en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, sede de Tigres del Licey y Leones del Escogido que mantiene en jaque a los aficionados.

Hubo otra trifulca entre varios hombres luego del partido entre Tigres del Licey vs Leones del Escogido que terminó 9-3 a favor de Tigres. En unas imágenes se observa cómo dos hombres golpean fuertemente a un sujeto que no puede defenderse, mientras el resto no puede hacer nada. Todo ocurrió después del partido, en lo que es un nuevo capítulo vergonzoso de la temporada y la segunda trifulca en el Estadio Quisqueya.

En días anteriores dos mujeres empezaron a discutir en el Estadio Quisqueya, aquello fue solo un abreboca de lo que ocurrió después ya que terminaron armando una auténtica batalla campal entre aficionados que no tenían nada que ver con el asunto y otros que solo filmaron el hecho. Por otra parte, en el mismo Estadio Quisqueya Juan Marichal al inicio de la temporada, la fanaticada estaba muy molesta con las condiciones del estadio, lo que significó el primer problema extradeportivo de la campaña 2023-24.

Tigres del Licey se mantienen en la segunda posición de la clasificación con marca de 4-2, su próximo encuentro será frente a Gigantes del Cibao en el Estadio Julián Javier en San Francisco de Macorís.​​