NBA: Mira el reconocimiento que recibirá esta estrella de Sixers por parte de la ciudad de Philadelphia

El jugador, Marcus Morris reveló algunas noticias este miércoles 10 de enero antes del entrenamiento de los 76ers. "Mañana me otorgarán un reconocimiento especial en la ciudad", le informó a un periodista de medios internacionales. Dicha figura, originario del norte de Philadelphia será homenajeado en el Ayuntamiento aproximadamente a las 2 de la tarde de este jueves 11 de enero por ser uno de los talentos locales de la ciudad.

Durante su tiempo en Kansas y a lo largo de sus 13 temporadas en la NBA, Morris siempre ha sido reconocido como un jugador de Philadelphia. Desde su llegada a los Sixers, su equipo de origen, el 1 de noviembre, Morris ha demostrado su inteligencia de juego, su desinterés personal y la dureza característica de esta ciudad. No solo mejora al equipo con su juego, sino también con su liderazgo dentro y fuera de la cancha.

Ahora, la ciudad honra al jugador de 34 años por su contribución tanto en el ámbito deportivo como en el comunitario. Tanto él como su hermano gemelo, Markieff Morris, jugador de los Dallas Mavericks, han estado involucrados en varias obras benéficas en la comunidad.

El concejal Isaiah Thomas ha organizado el evento del jueves, el cual reconocerá la labor filantrópica de Morris a través de su Fundación Family Over Everything. "Estoy simplemente agradecido", expresó Morris. "He representado a mi ciudad y he trabajado por ella durante mucho tiempo. Nunca he buscado reconocimientos ni nada por el estilo. Eso no es por lo que hago las cosas".

Recordemos que, Marcus fue seleccionado en la posición 14 en general por los Houston Rockets en el draft de la NBA de 2011, cuando Daryl Morey, actual presidente de operaciones de baloncesto de los Sixers, era el gerente general de los Rockets. En ese momento, Nick Nurse, ahora entrenador en jefe de los Sixers, entrenaba a los Rio Grande Valley Vipers, el equipo afiliado de la D-League de Houston. Morris jugó bajo la dirección de Nurse mientras estuvo asignado a los Vipers.