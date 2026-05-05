Estos son los partidos para la jornada de este 5 de mayo

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La jornada de este martes 5 de mayo en la postemporada de la NBA tendrá como uno de sus platos fuertes el inicio de la serie entre el Oklahoma City Thunder y Los Angeles Lakers en las semifinales de la Conferencia Oeste. La tropa de Shai Gilgeous-Alexander llega como amplio favorito después de terminar con el mejor récord de la liga (64-18) y barrer su serie de primera ronda, además de haber dominado a los angelinos durante la temporada regular con marca de 4-0.

Los Lakers, por su parte, buscarán apoyarse en la experiencia de LeBron James para intentar dar el golpe como visitantes en un reto de máxima exigencia. Otro factor importante para este duelo será la situación física de los angelinos, ya que Luka Doncic fue descartado para el primer compromiso por una lesión en el tendón de la corva, dejando mayor responsabilidad ofensiva sobre James y el resto del plantel.

En la Conferencia Este, Cleveland Cavaliers reciben a los Detroit Pistons en otra serie que promete mucha intensidad. Los de Míchigan llegan motivado tras una primera ronda llena de dramatismo, mientras que la franquicia de Ohio intentará imponer su experiencia y profundidad de plantilla con figuras como Donovan Mitchell. Ambos equipos dividieron su serie particular en la fase regular, por lo que este primer encuentro podría marcar el tono de una eliminatoria que luce bastante equilibrada.

Juegos para hoy en la NBA: 5 DE MAYO