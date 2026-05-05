Luka Doncic no da indicios de regreso con los Lakers

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Los Ángeles Lakers han recibido una actualización desalentadora respecto al estado de salud de su máxima figura, Luka Doncic. Según los últimos informes médicos y reportes del entorno del equipo, el base esloveno aún NO ha comenzado su rampa de progresión con contacto, lo que confirma que no está cerca de regresar a las canchas para el inicio de las Semifinales de la Conferencia Oeste contra el Oklahoma City Thunder.

Un proceso de recuperación estancado

A pesar de haber viajado recientemente a España para someterse a un tratamiento especializado con el fin de acelerar su recuperación de una distensión de isquiotibiales de grado 2 (sufrida el pasado 2 de abril precisamente ante el Thunder), los resultados no han sido los esperados. La hoja de ruta para este tipo de lesiones de tejido blando exige una progresión estricta que comienza con movilidad ligera, sigue con carrera en pista y culmina con prácticas de contacto (3-contra-3 y 5-contra-5).

Al día de hoy, Doncic permanece limitado a ejercicios de tiro estático y movimientos controlados. Fuentes internas aseguran que el jugador no ha recibido el alta médica para realizar entrenamientos con oposición, lo que lo descarta automáticamente para los primeros encuentros de la serie que comienza este martes 5 de mayo de 2026.

Declaraciones y pronósticos médicos

La incertidumbre ha sido la tónica en las ruedas de prensa del entrenador JJ Redick, quien ha mantenido un tono cauto y realista.

Especialistas en medicina deportiva sugieren que, dada la falta de avance en la intensidad de los entrenamientos, el escenario más optimista para un posible regreso sería el Juego 4, proyectado para el lunes 11 de mayo, siempre y cuando no existan retrocesos en los próximos días.

El desafío para los Lakers sin su líder

La ausencia de Doncic deja un vacío estadístico masivo de 33.5 puntos, 7.7 rebotes y 8.3 asistencias por partido. Aunque los Lakers lograron superar la primera ronda eliminando a los Houston Rockets en seis juegos, la exigencia aumenta exponencialmente frente a un equipo de Oklahoma City que terminó como líder del Oeste y que barrió la serie anual contra los angelinos (4-0) durante la temporada regular.