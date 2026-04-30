NBA Playoffs: Cavaliers remontan y se van arriba en su serie

Los Cleveland Cavaliers recuperaron la ventaja en su serie de primera ronda tras vencer este miércoles a los Toronto Raptors en el Rocket Mortgage FieldHouse. Pese a estar abajo en el marcador casi todo el encuentro, en el último cuarto lograron tomar el control y poner la serie 3-2 en la primera ronda de los Playoffs de la NBA.
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Evan Mobley se convirtió en la bujía de los Cavs
El partido estuvo marcado por el dominio inicial de Toronto, que llegó a gozar de una ventaja máxima de 12 unidades durante el tercer cuarto. Sin embargo, la resistencia de Cleveland encontró su recompensa a falta de 10:21 para el final, cuando un triple de Evan Mobley puso a los Cavaliers por delante por primera vez desde antes del descanso.
Mobley fue una de las figuras destacadas con 23 puntos y 9 rebotes, cifras idénticas a las registradas por James Harden, quien también aportó experiencia en los minutos finales.
El ataque se vio complementado por la efectividad de Donovan Mitchell y Dennis Schröder, ambos con 19 puntos, para neutralizar el gran esfuerzo de RJ Barrett (25 puntos y 12 rebotes) y la versatilidad de Scottie Barnes, quien rozó el triple-doble con 17 puntos, 8 rebotes y 11 asistencias.
Toronto, ante un muro histórico
La serie se traslada ahora al Scotiabank Arena de Toronto para el sexto partido este viernes, donde los Raptors están obligados a ganar en casa para forzar un hipotético séptimo encuentro.
Pero el panorama no es alentador, ya que si la eliminatoria regresa a Cleveland, históricamente, los Raptors nunca han ganado un partido de playoff en Cleveland, acumulando un registro de nueve derrotas consecutivas en feudo de los Cavs.